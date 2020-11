Covid-19, Francesco Totti racconta il suo dramma: “Ho avuto una polmonite bilaterale” (Di venerdì 20 novembre 2020) Da quando Francesco Totti ha fatto sapere di aver contratto il Coronavirus, non sono trapelate notizie sulle sue condizioni di salute. Per molte settimane, l’ex capitano della Roma ha vissuto nel silenzio più totale: zero post condivisi su Instagram e nessun comunicato ufficiale. Tuttavia, proprio in queste ore, il campione del mondo è ritornato a farsi sentire sui social spiegando cosa ha dovuto passare a causa del virus cinese. Qui ha raccontato il suo dramma. Coronavirus: Francesco Totti ritorna sui social Un alone di mistero avvolgeva le condizioni di salute di Francesco Totti in quanto nessun sito web ha rivelato come stesse dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Qualcuno ipotizzava che il campione del mondo si fosse messo subito in sesto, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 novembre 2020) Da quandoha fatto sapere di aver contratto il Coronavirus, non sono trapelate notizie sulle sue condizioni di salute. Per molte settimane, l’ex capitano della Roma ha vissuto nel silenzio più totale: zero post condivisi su Instagram e nessun comunicato ufficiale. Tuttavia, proprio in queste ore, il campione del mondo è ritornato a farsi sentire sui social spiegando cosa ha dovuto passare a causa del virus cinese. Qui hato il suo. Coronavirus:ritorna sui social Un alone di mistero avvolgeva le condizioni di salute diin quanto nessun sito web ha rivelato come stesse dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Qualcuno ipotizzava che il campione del mondo si fosse messo subito in sesto, ...

fanpage : Francesco Totti guarito dal Covid: “Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale” - Agenzia_Italia : Francesco Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata' - repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' [di Francesco Zantonelli] [… - infoitsport : Covid, Francesco Totti: 'Io vittima di polmonite bilaterale, in cura da Zangrillo' - infoitsport : Francesco Totti e il Covid: «Sono stato male, non è stata una passeggiata» -