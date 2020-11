Coronavirus | Galli | “Senza ‘mantenimento’ la terza ondata è scontata Dovremmo cominciare a valutare cosa succederà a Pasqua”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Ci si preoccupa delle prossime feste, ma ora abbiamo il dovere di analizzarea Pasqua se questa secondanon verrà soppressa come si deve”, così Massimo, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, durante il convegno “Covid Geo: Comunità sicure. Scienza e tecnologia per ripartire in sicurezza e per sempre” organizzato da Anci. Il rischio, spiega, è di “fare come con le diete molto concentrate” arrabbiandosi poi “se si ingrassa un chilo alla settimana”. “O si riesce a trovare un mantenimento, almeno fino a quando non arriverà il vaccino, o la”, conclude. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.