Coronavirus, crescono i nuovi contagiati e le vittime. Istituto superiore della sanità: il rischio è alto un po’ in tutto il Paese (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 37.242 (ieri 36.176) i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 699 i decessi (ieri 653). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus e che evidenzia che il coefficiente Rt nazionale è 1.18. Gli attualmente positivi sono 777.176 - con un incremento di 15.505 unità da ieri - di questi, 739.471 si trovano in isolamento domiciliare, 33.957 sono ricoverati con sintomi e 3.748 si trovano in terapia intensiva (+36 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 238.077 tamponi. La Lombardia resta la regione con più positivi con 9.221 casi, seguita da Campania con 4.226 e Piemonte 3.861. Oggi non ci sono regioni sotto i cento casi.Intanto, il presidente dell'Istituto superiore della ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 37.242 (ieri 36.176) icasi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 699 i decessi (ieri 653). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministeroSalute sull'emergenzae che evidenzia che il coefficiente Rt nazionale è 1.18. Gli attualmente positivi sono 777.176 - con un incremento di 15.505 unità da ieri - di questi, 739.471 si trovano in isolamento domiciliare, 33.957 sono ricoverati con sintomi e 3.748 si trovano in terapia intensiva (+36 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 238.077 tamponi. La Lombardia resta la regione con più positivi con 9.221 casi, seguita da Campania con 4.226 e Piemonte 3.861. Oggi non ci sono regioni sotto i cento casi.Intanto, il presidente dell'...

Tanto più nell’anno difficile del Covid, in cui da mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità disperse, incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero crescente ...

