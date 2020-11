Como, multa da 400 euro a un clochard: non ha rispettato il lockdown (Di venerdì 20 novembre 2020) Como, 20 novembre 2020 - Anche se la sua casa è la strada per la q uestura di Como non ha rispettato le norme per il contenimento del Covid e si è preso una multa da 400 euro Pasquale Giudice , da ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 novembre 2020 - Anche se la sua casa è la strada per la q uestura dinon hale norme per il contenimento del Covid e si è preso unada 400Pasquale Giudice , da ...

