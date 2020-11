Cassano: “Lo Scudetto lo vincerà l’Inter. Per il Milan il quarto posto sarebbe straordinario” (Di venerdì 20 novembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano ha parlato della corsa Scudetto, parlando dell’Inter e delle possibilità che potrà avere il Milan. Queste le sue parole: “Lo Scudetto lo vincerà l’Inter, ha l’organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del campionato. Un valore aggiunto che si potrà rivelare decisivo. La Juve certamente non mollerà ma credo che alla fine sarà l’Inter a spuntarla”. Sul Milan: “ Dubito che il Milan possa continuare al ritmo che ha tenuto fino a poco tempo fa. Se arriverà nelle prime 4 avrà fatto un capolavoro. L’outsider sarà l’Atalanta, a patto di recuperare al 100 per cento Ilicic. A quel punto sarà un problema per tutti affrontarla e batterla. Ora è un po’ più ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Antonioha parlato della corsa, parlando dele delle possibilità che potrà avere il. Queste le sue parole: “Lolo, ha l’organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del campionato. Un valore aggiunto che si potrà rivelare decisivo. La Juve certamente non mollerà ma credo che alla fine saràa spuntarla”. Sul: “ Dubito che ilpossa continuare al ritmo che ha tenuto fino a poco tempo fa. Se arriverà nelle prime 4 avrà fatto un capolavoro. L’outsider sarà l’Atalanta, a patto di recuperare al 100 per cento Ilicic. A quel punto sarà un problema per tutti affrontarla e batterla. Ora è un po’ più ...

