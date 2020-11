Cassano: 'Inter favorita per lo Scudetto. Milan? il quarto posto sarebbe un capolavoro' (Di venerdì 20 novembre 2020) La pensa così Antonio Cassano, che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della corsa Scudetto scegliendo l'Inter come la favorita per il titolo. 'Lo Scudetto lo vincerà l'Inter, ha l'organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) La pensa così Antonio, che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della corsascegliendo l'come laper il titolo. 'Lolo vincerà l', ha l'organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del ...

davideinno85 : RT @GoalItalia: Antonio Cassano non ha dubbi: Inter campione d'Italia ?? - 100x100Napoli : #AntonioCassano fa le sue previsioni per il campionato - Pall_Gonfiato : Il pronostico di #Cassano su chi vincerà il campionato in questa stagione di #SerieA - sportface2016 : #SerieA | #Cassano: 'L'#Inter vincerà lo #Scudetto, ha tecnico e organico più forte' - marinabeccuti : Cassano premia l'Inter alla corsa scudetto: 'Conte valore aggiunto' -