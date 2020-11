Calciomercato Juventus: Khedira via a gennaio, ha l’accordo in Premier (Di venerdì 20 novembre 2020) Sami Khedira, nonostante l’esplicita richiesta della Juventus di trovarsi una nuova squadra durante il Calciomercato scorso, è rimasto in bianconero e si sta ancora allenando con i compagni alla Continassa. Il tedesco è da tempo un separato in casa, totalmente fuori dal progetto della Juve, ma nonostante tutto non sembra dare segnali di addio concreti, continuando a mostrarsi in bianconero anche sui social. Le ultime notizie parlano di un suo possibile approdo in Premier League, il quale sarebbe proprio il sogno nel cassetto di Khedira come ammesso da lui stesso. Dalla Spagna rilanciano la notizia del suo approdo in Inghilterra con tanto di accordo già trovato per trasferircisi durante il mercato di gennaio. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Sami, nonostante l’esplicita richiesta delladi trovarsi una nuova squadra durante ilscorso, è rimasto in bianconero e si sta ancora allenando con i compagni alla Continassa. Il tedesco è da tempo un separato in casa, totalmente fuori dal progetto della Juve, ma nonostante tutto non sembra dare segnali di addio concreti, continuando a mostrarsi in bianconero anche sui social. Le ultime notizie parlano di un suo possibile approdo inLeague, il quale sarebbe proprio il sogno nel cassetto dicome ammesso da lui stesso. Dalla Spagna rilanciano la notizia del suo approdo in Inghilterra con tanto di accordo già trovato per trasferircisi durante il mercato di. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: Dembélé ...

