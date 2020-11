Un vaccino non è solo la sua efficacia (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Daniel Schludi/Unsplash)In inglese, un conto è l’efficacy e un altro è l’effectiveness. In italiano, invece, usiamo un termine unico, ma in questi giorni distinguere un aspetto dall’altro è importante per capire esattamente di cosa si stia parlando. E per chiarire che l’efficacia di cui tanto si chiacchiera sui media non è l’unica questione di cui preoccuparsi. Ma andiamo con ordine. La storia dell’ultima decina di giorni è ben nota. Prima Pfizer e Biontech annunciano che il proprio vaccino ha un’efficacia pari almeno al 90%. Poi arriva Sputnik V, la versione russa, per la quale si millanta un’efficacia del 92%. E dopo appena qualche giorno ad alzare la posta ci pensa Moderna, che dichiara un 94,5%. E infine, nella giornata di ieri, da Pfizer e Biontech arriva un aggiornamento sul loro studio di fase 3, alzando ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Daniel Schludi/Unsplash)In inglese, un conto è l’efficacy e un altro è l’effectiveness. In italiano, invece, usiamo un termine unico, ma in questi giorni distinguere un aspetto dall’altro è importante per capire esattamente di cosa si stia parlando. E per chiarire che l’di cui tanto si chiacchiera sui media non è l’unica questione di cui preoccuparsi. Ma andiamo con ordine. La storia dell’ultima decina di giorni è ben nota. Prima Pfizer e Biontech annunciano che il proprioha un’pari almeno al 90%. Poi arriva Sputnik V, la versione russa, per la quale si millanta un’del 92%. E dopo appena qualche giorno ad alzare la posta ci pensa Moderna, che dichiara un 94,5%. E infine, nella giornata di ieri, da Pfizer e Biontech arriva un aggiornamento sul loro studio di fase 3, alzando ...

