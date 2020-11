Tutti vogliono Berlusconi: Pd e M5S pronti a tendere la mano al vecchio nemico (Di giovedì 19 novembre 2020) L’obiettivo minimo, la sopravvivenza, è stato raggiunto. Fino a gennaio è difficile immaginare, infatti, che un qualche scossone possa di colpo buttare giù Conte dalla poltrona di Palazzo Chigi. Ma il futuro del governo, diviso ormai su qualsiasi questione, è sempre meno certo e la nuova mission dei giallorossi è diventata la ricerca di un elisir per allungare ulteriormente la vita dell’esecutivo. La soluzione più pratica ha un nome e un cognome, Silvio Berlusconi, l’uomo pronto a tendere la mano e a evitare che il peggiore degli incubi possa trasformarsi in realtà: i numeri a picco, il Senato di colpo trasformato in campo di strenua battaglia a ogni passaggio, con il rischio di k.o. dietro ogni angolo. Il Pd lo ripete da tempo: valutiamo le proposte che arrivano da Forza Italia con attenzione. E Forza Italia si è mostrata pronta ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 19 novembre 2020) L’obiettivo minimo, la sopravvivenza, è stato raggiunto. Fino a gennaio è difficile immaginare, infatti, che un qualche scossone possa di colpo buttare giù Conte dalla poltrona di Palazzo Chigi. Ma il futuro del governo, diviso ormai su qualsiasi questione, è sempre meno certo e la nuova mission dei giallorossi è diventata la ricerca di un elisir per allungare ulteriormente la vita dell’esecutivo. La soluzione più pratica ha un nome e un cognome, Silvio, l’uomo pronto alae a evitare che il peggiore degli incubi possa trasformarsi in realtà: i numeri a picco, il Senato di colpo trasformato in campo di strenua battaglia a ogni passaggio, con il rischio di k.o. dietro ogni angolo. Il Pd lo ripete da tempo: valutiamo le proposte che arrivano da Forza Italia con attenzione. E Forza Italia si è mostrata pronta ...

VittorioSgarbi : #italiasfregiata Vogliono demolire l’Hotel Posta a Dobbiaco (Bolzano): intervengano le istituzioni locali oppure de… - matteotti_g : RT @EPalazzotto: In questi 38 anni una delle cose più importanti che ho fatto è stato partecipare alla nascita di @RescueMed. È per questo… - ila___90 : Ma qui stiamo davvero rasentando l’assurdo, li stanno portando tutti all’esasperazione, e poi vogliono prolungare i… - ajackferd : @astro_luca Bravissimo Luca. Abbiamo bisogno di persone come te nel mondo, sei un esempio per tutti quelli che vogl… - vincenz94704898 : @ilbuonpaztore @laperlaneranera @SmitArianna ci vogliono tutti morti. e con l'aiuto di esercito,forze dell'ordine m… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vogliono Capiamo con calma perché le scarpe Lidl vanno a ruba: tutti le vogliono non solo per il prezzo Bufale.net Caro Babbo Natale, scusa il disturbo sono solo un’ora di scuola asincrona. Lo so, suona male

Caro Babbo Natale, scusa se ti disturbo, in questo periodo riceverai un sacco di posta. Del resto è un periodo in cui scriversi va molto, sarà che siamo tutti chiusi in casa. I medici scrivono lettere ...

Morta di covid a 21 anni, l’addio a Martina in streaming per evitare il contagio: “Amata da tutti”

“La famiglia di Martina Bonaretti ha espresso il desiderio di celebrare il funerale in Chiesa per dare la possibilità alla comunità di ...

Caro Babbo Natale, scusa se ti disturbo, in questo periodo riceverai un sacco di posta. Del resto è un periodo in cui scriversi va molto, sarà che siamo tutti chiusi in casa. I medici scrivono lettere ...“La famiglia di Martina Bonaretti ha espresso il desiderio di celebrare il funerale in Chiesa per dare la possibilità alla comunità di ...