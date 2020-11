Se anche giornalisti rilanciano fake news: il caso file per l’Iphone 12 e i post di Scanzi e Nuzzi (Di giovedì 19 novembre 2020) Decine di persone in fila per comprare l’ultimo modello dell’Iphone a Napoli. Durante il lockdown e nonostante la zona rossa. La foto comincia a girare sui social e parte l’ondata di indignazione generale. “I soliti napoletani che non rispettano le regole”. La foto continua a girare fino a quando non decidono di darle credito due giornalisti molto famosi. Il giornalista del Fatto quotidiano, Andrea Scanzi e il conduttore di Quarto grado, Gianluigi Nuzzi. Due tra i giornalisti più influenti sui social italiani e delle vere e proprie macchine da guerra in quanto a pubblicazione di post. In due postano più di una testata e macinano migliaia di like. Scanzi scrive: “La fila per l’Iphone 12 a Napoli (regione rossa) dentro una pandemia. Non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Decine di persone in fila per comprare l’ultimo modello dela Napoli. Durante il lockdown e nonostante la zona rossa. La foto comincia a girare sui social e parte l’ondata di indignazione generale. “I soliti napoletani che non rispettano le regole”. La foto continua a girare fino a quando non decidono di darle credito duemolto famosi. Il giornalista del Fatto quotidiano, Andreae il conduttore di Quarto grado, Gianluigi. Due tra ipiù influenti sui social italiani e delle vere e proprie macchine da guerra in quanto a pubblicazione di. In dueano più di una testata e macinano migliaia di like.scrive: “La fila per12 a Napoli (regione rossa) dentro una pandemia. Non ...

Ettore_Rosato : 19 nov. 2001, in un agguato a #Kabul perde la vita l’inviata del Corriere della Sera #Maria Grazia Cutuli. Un pen… - maxlarosa80 : RT @BiologiScienza: Vogliamo più giornalisti e meno megafoni. Nessuna delle affermazioni fatte da Bassetti in questo video corrisponde alla… - Lucia07129120 : RT @BiologiScienza: Vogliamo più giornalisti e meno megafoni. Nessuna delle affermazioni fatte da Bassetti in questo video corrisponde alla… - baldissin : RT @BiologiScienza: Vogliamo più giornalisti e meno megafoni. Nessuna delle affermazioni fatte da Bassetti in questo video corrisponde alla… - Juliet_ME_1987 : RT @BiologiScienza: Vogliamo più giornalisti e meno megafoni. Nessuna delle affermazioni fatte da Bassetti in questo video corrisponde alla… -