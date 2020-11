Recovery Fund, ancora guai: si allarga fronte del no (Di giovedì 19 novembre 2020) Si allunga il fronte del no sull’accordo tra Parlamento e Consiglio UE sul meccanismo che lega l’esborso di fondi comunitari al rispetto dello stato di diritto con la Slovenia che si aggiunge ad Ungheria e Polonia. Il primo ministro sloveno, infatti, ieri ha annunciato il suo sostegno al veto di Ungheria e Polonia al bilancio UE che di fatto blocca il Recovery Plan. “Solo un organo giudiziario indipendente può dire cos’è lo Stato di diritto, non una maggioranza politica”, ha scritto Janez Jansa in una lettera inviata il 17 novembre al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, di cui l’agenza France Presse ha preso visione. Nuova grana, dunque, che arriva a ridosso della riunione dei capi di Stato e di governo dei Ventisette che si terrà oggi giovedì 19 novembre in teleconferenza, al centro della quale ci sarà appunto la decisione di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) Si allunga ildel no sull’accordo tra Parlamento e Consiglio UE sul meccanismo che lega l’esborso di fondi comunitari al rispetto dello stato di diritto con la Slovenia che si aggiunge ad Ungheria e Polonia. Il primo ministro sloveno, infatti, ieri ha annunciato il suo sostegno al veto di Ungheria e Polonia al bilancio UE che di fatto blocca ilPlan. “Solo un organo giudiziario indipendente può dire cos’è lo Stato di diritto, non una maggioranza politica”, ha scritto Janez Jansa in una lettera inviata il 17 novembre al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, di cui l’agenza France Presse ha preso visione. Nuova grana, dunque, che arriva a ridosso della riunione dei capi di Stato e di governo dei Ventisette che si terrà oggi giovedì 19 novembre in teleconferenza, al centro della quale ci sarà appunto la decisione di ...

