“Questo Covid è un buon affare” La scoperta choc della guardia di finanza | i guadagni sulla pelle di morti e malati

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nei giorni duri dell’epidemia, in cui si chiedono sforzi alla collettività, c’è chi prova a speculare su un tragedia che da inizio pandemia è costata la vita a 46mila nostri concittadini. A poche settimane dall’inizio delle seconda ondata la situazione resta molto difficile tanto che oggi il presidente del consiglio Giuseppe Conte, all’assemblea dell’Anci, ha fatto un quadro su come saranno le festività ormai alle porte e dei rischi legati al Coronavirus. “Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio rispetto al passato. C’è molta attenzione verso le festività natalizie, forse le più sentite dagli italiani e non solo. Il governo non ha la palla di vetro, sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l’andamentocurve epidemiologica. Si evidenziano i primi effetti positivi delle misure, ma nemmeno gli scienziati si avventurano a dire quale ...