Prato, 21 positivi al Covid denunciati per aver violato la quarantena (Di giovedì 19 novembre 2020) Redazione Nei primi 3 giorni di zona rossa, da domenica a martedi scorso, A Prato sono stati trovati in giro 21 positivi al coronavirus su un totale di 526 persone controllate.positivi al coronavirus ma in giro a passeggiare: un comportamento gravissimo per il quale, un giorno, compariranno a risponderne davanti a un giudice. Sono 21 le Impronta Unika.

