"Non ti permettere!". All together now, Anna Tatangelo si infuria per una battuta di RIta Pavone. Volano parole forti: "Parte la rissa"

La terza puntata di All together Now è iniziata con il botto, la gara di cantanti della trasmissione condotta da Michelle Hunziker sta entrando nel vivo ed anche i giudici non si risparmiano dicendo sempre la loro in maniera schietta e diretta. Anna Tatangelo e RIta Pavone sono sicuramente le più agguerrite tanto da essersi scontrate per le divergenze di vedute su un concorrente, secondo la prima adatto a dedicarsi ad solo un genere musicale mentre per l'altra tale genere non potrebbe funzionare in Italia. Nell'acceso battibecco è intervenuto anche l'altro giudice Francesco Renga che ha cercato di smorzare i toni affermando: "Parte la rissa".

