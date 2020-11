Michelle Hunziker spiazza tutti ad All Together Now: «Mi viene da piangere, ma non posso farlo…». Gelo in studio (Di giovedì 19 novembre 2020) Michelle Hunziker spiazza tutti ad All Together Now: «Mi viene da piangere, ma non posso farlo…». Questa sera, in onda su Canale 5, il programma musicale condotto dalla showgirl svizzera. Poco prima di un’esibizione, qualcosa ha fatto commuovere Michelle Hunziker fino alle lacrime. Sul palco, Eki, un’artista di strada di piazza Duomo a Milano, originiario dell’Indonesia. Eki è il concorrente più amato dai quattro giurati speciali e dal Muro dei cento. Prima di iniziare la performance di stasera, l’artista rivela che nel caso vincesse i 50mila euro in palio, pagherebbe la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Le parole del concorrente toccano Michelle ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 19 novembre 2020)ad AllNow: «Mida, ma non». Questa sera, in onda su Canale 5, il programma musicale condotto dalla showgirl svizzera. Poco prima di un’esibizione, qualcosa ha fatto commuoverefino alle lacrime. Sul palco, Eki, un’artista di strada di piazza Duomo a Milano, originiario dell’Indonesia. Eki è il concorrente più amato dai quattro giurati speciali e dal Muro dei cento. Prima di iniziare la performance di stasera, l’artista rivela che nel caso vincesse i 50mila euro in palio, pagherebbe la retta della scuola alle sue nipotine indonesiane. Le parole del concorrente toccano...

zazoomblog : Ilary Blasi lo sgarbo incredibile all’amica Michelle Hunziker. Fan allibiti: «Hanno litigato?» - #Ilary #Blasi… - StaculG : @MediasetPlay @m_hunziker @_AnnaTatangelo_ @jaxofficial @RengaOfficial @Rita_Pavone_ Bellissima serata , finalmente… - zazoomblog : “Non posso è vietato…”. Michelle Hunziker con tutto lo studio commosso cala il gelo - #posso #vietato…”. #Michelle… - Porcu93580542 : @MediasetPlay @m_hunziker @jaxofficial Bella, brava e simpatica, un mix stupendo, grande Michelle Hunziker sei una bomba?? - zazoomblog : All Together Now. Ilary Blasi lo sgarbo incredibile allamica Michelle Hunziker. Fan allibiti: Hanno litigato? -… -