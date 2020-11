Megan is Missing, storia vera o no? Il dibattito sull’horror che terrorizza gli utenti di TikTok (Di giovedì 19 novembre 2020) Megan is Missing è un film horror che sta praticamente spopolando sul noto social TikTok, nonostante la sua pubblicazione risalga quasi ad un decennio fa (2011, ndr). Qualcuno si è già chiesto se il film horror sia basato su una storia vera. C’è chi sostiene che contenga filmati reali, risalenti al 2007, e che sia basato su una vera storia di una ragazza scomparsa. Diretto da Michael Goi, il film horror psicologico è stato girato di proposito in uno stile “found footage” e racconta i giorni che hanno portato alla scomparsa di Megan Stewart (Rachel Quinn). Megan decide di incontrare un ragazzo con cui stava chattando online, ma la studentessa – che frequentava le superiori ed era piuttosto popolare nella sua scuola – scompare nel ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 19 novembre 2020)isè un film horror che sta praticamente spopolando sul noto social, nonostante la sua pubblicazione risalga quasi ad un decennio fa (2011, ndr). Qualcuno si è già chiesto se il film horror sia basato su una. C’è chi sostiene che contenga filmati reali, risalenti al 2007, e che sia basato su unadi una ragazza scomparsa. Diretto da Michael Goi, il film horror psicologico è stato girato di proposito in uno stile “found footage” e racconta i giorni che hanno portato alla scomparsa diStewart (Rachel Quinn).decide di incontrare un ragazzo con cui stava chattando online, ma la studentessa – che frequentava le superiori ed era piuttosto popolare nella sua scuola – scompare nel ...

giuliacapponii : RT @_Ralu_uu: ho appena visto megan is missing... ma perché sono così curiosa? ora rimarrò traumatizzata a vita - tommomyhome : bene ho visto anche io le scene più crude di megan is missing, ora posso tornare a fare quello che stavo facendo - dxxmenica : @gaiamaaa megan is missing su youtube, quello che ho visto io con il vpn su un sito - JE0NDRUG : fun fact: megan is missing no da miedo, solo asco. - HAZXKIWI : @vougueblake dicono che sia peggio di megan is missing(?) -