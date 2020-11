L'Ue non processa Orban, lo stallo sul recovery rinviato a dicembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Solo 15 minuti. Tanto è durata la ‘discussione’ sul veto di Polonia e Ungheria al recovery fund, alla videoconferenza dei 27 leader europei. Non una vera discussione, ovviamente. Prima dell’incontro, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, si è chiamato tutti i leader per assicurare che il dibattito fosse “sotto controllo”, dicono fonti Ue. Un modo per dire: ‘no dibattito’. La videoconferenza di oggi non è stata ritenuta occasione giusta per affrontare il tema. Se ne parlerà al Consiglio europeo di dicembre. I 15 minuti passano così: Angela Merkel, presidente di turno dell’Ue, si limita a prendere atto dello stallo, raccontano ad Huffpost alcuni fonti diplomatiche. A Viktor Orban e al suo alleato polacco Mateusz Morawiecki viene concessa la ‘difesa’ in quello che però non è affatto un vero processo contro di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Solo 15 minuti. Tanto è durata la ‘discussione’ sul veto di Polonia e Ungheria alfund, alla videoconferenza dei 27 leader europei. Non una vera discussione, ovviamente. Prima dell’incontro, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, si è chiamato tutti i leader per assicurare che il dibattito fosse “sotto controllo”, dicono fonti Ue. Un modo per dire: ‘no dibattito’. La videoconferenza di oggi non è stata ritenuta occasione giusta per affrontare il tema. Se ne parlerà al Consiglio europeo di. I 15 minuti passano così: Angela Merkel, presidente di turno dell’Ue, si limita a prendere atto dello, raccontano ad Huffpost alcuni fonti diplomatiche. A Viktore al suo alleato polacco Mateusz Morawiecki viene concessa la ‘difesa’ in quello che però non è affatto un vero processo contro di ...

