LIVE Judo | Europei 2020 in DIRETTA | Giuffrida vola in FINALE!!! Pantano ai recuperi per il bronzo

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32: Ora il primo ripescaggio per ildella categoria -50 kg tra il greco Karakizidi e l’ucraino Lesiuk 14.29: Fra due incontri su tatami 1 sarà il momento diche affronta il belga Verstraeten per agguantare la finale per il14.28: La serba Perisic è la prima finalista 14.26: In corso le due semifinali della categoria -57 kg femminile: Perisic (Srb)-Monteiro (Por), Ilieva (Bul)-Karakas (Hun) 14.25: Arriva dunque la prima medaglia per l’Italia aglidi Praga. Porta la firma di Odette14.23: Nella sfida che varrà la medaglia d’oro della categoria -52 kg Odetteaffronterà la rumena Chitu che ha sconfitto l’altra spagnola Perez Box 14.22: E’ ...