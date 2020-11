LIVE Judo | Europei 2020 in DIRETTA | Giorda e Pantano agli ottavi | tra poco Odette Giuffrida

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 Inizia la sfida tra Pellitteri e Rogic. 11.13 Tratoccherà alla 21enne Silvia Pellitteri fare il suo debutto nei -57 kg contro la serba Jovana Rogic. In questa categoria è assente la promettente Verona Toniolo, positiva al Covid-19. 11.07incrocerà la francese Melanie Clement, n.5 del ranking mondiale, che in questa stagione è giunta seconda nel Grand Slam di Parigi a febbraio, prima dell’interruzione per la pandemia. Servirà un’impresa, ma la facilità con cuisi è sbarazzata di Senturk al primo turno lascia ben sperare. 11.06 Per Francescasi tratta di un successo fondamentale per incamerare punti necessari a continuare a credere nella qualificazione per le Olimpiadi ...