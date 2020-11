La disperazione di Anna, in fila alla Caritas: “Mi servono pannolini per mio figlio” (Di giovedì 19 novembre 2020) In fila alla Caritas, in coda per la prima volta nella sua vita insieme agli altri in attesa del proprio turno. Dopo aver perso il lavoro, le sicurezze, senza più entrate né soldi sul conto in banca e con un figlio di 15 mesi da sfamare. La storia di Anna è la stessa di tante persone che si sono trovate a dover chiedere aiuto, abbandonate da uno Stato assente che chiede sacrifici agli italiani salvo poi sparire al momento di assisterli. Un esercito disperato di fronte che si muove da Nord a Sud e di fronte al quale non è possibile rimanere indifferenti. Anna ha raccontato al Corriere della Sera la sua drammatica situazione: “Mi sono vergognata, non mi era mai successo di arrivare a tal punto, ma questa pandemia ha messo in ginocchio la mia famiglia”. Aveva un negozio di fiori, che gestiva insieme al ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 19 novembre 2020) In, in coda per la prima volta nella sua vita insieme agli altri in attesa del proprio turno. Dopo aver perso il lavoro, le sicurezze, senza più entrate né soldi sul conto in banca e con un figlio di 15 mesi da sfamare. La storia diè la stessa di tante persone che si sono trovate a dover chiedere aiuto, abbandonate da uno Stato assente che chiede sacrifici agli italiani salvo poi sparire al momento di assisterli. Un esercito disperato di fronte che si muove da Nord a Sud e di fronte al quale non è possibile rimanere indifferenti.ha raccontato al Corriere della Sera la sua drammatica situazione: “Mi sono vergognata, non mi era mai successo di arrivare a tal punto, ma questa pandemia ha messo in ginocchio la mia famiglia”. Aveva un negozio di fiori, che gestiva insieme al ...

