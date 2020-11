Figli di Milano | il testo della canzone di Chico ad AmaSanremo

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 novembre 2020)questa sera gareggia come uno dei 20 cantanti di, il programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani e va in onda in seconda serata con la conduzione di Amadeus. Ladi Avincola si intitoladi. Ecco ilo di un cubano E di un italo egiziano Ci sta pure un nigeriano Tuttidio di un cubano E di un italo egiziano Ci sta pure un pakistano TuttidiSotto il cielo diCome pesci in un acquario È la vita che vogliamo In questo grande mare urbano Ci nuotiamo, ci inseguiamo, ci prendiamo Predatori oppure preda Quello che siamo Noi futuro, voi passato Giro con il cuore in mano Sotto il ...