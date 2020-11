È il giorno di Ps5 | ma è esaurita quasi dappertutto

Leggi su wired

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Foto: Sony)Il grandel lancio italiano di Ps5 è arrivato: oggi 19 novembre 2020 sarà una vera e propria corsa all’ultimo esemplare che sarà messo in vendita dai grandi rivenditori online come Amazon, Mediaworld, Unieuro e Euronics. Come si può immaginare, si segnalano già crash, sold out e consegne posticipate di mesi. La nuova Playstation non sarà venduta nei negozi fisici (e meno male, visto che avrebbe generato non pochi problemi in questi tempi di lockdown), mentre i fortunati utenti che erano riusciti a assicurarsi un’unità al preordine la potrebbero ricevere proprio oggi o al peggio nel giro di una settimana. Ps5 su Amazon Alle 13 in punto si scatenerà l’inferno su Amazon: il portale ecommerce più importante aprirà le ordinazioni della nuova Ps5 oggi all’ora di pranzo e saremo facili profeti a immaginare che le scorte saranno polverizzate in pochi ...