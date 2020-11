Covid, lutto cittadino a Serrara Fontana per la morte del parroco don Angelo Iacono (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ lutto cittadino a Serrara Fontana, comune dell’isola d’Ischia, dove oggi si terranno i funerali di don Angelo Iacono, parroco della chiesa di Santa Maria del Carmine risultato positivo al Covid-1 e morto ieri nell’ospedale Rizzoli di Ischia. Lo annuncia il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, che ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali dalle ore 14. Il rito verrà celebrato nella piazza di Serrara alle ore 15 e l’accesso sarà consentito a 30 persone, senza la possibilità, per la normativa anti Covid, di seguire la funzione in piedi. A tal proposito il sindaco invita “tutta la comunità a seguire la diretta della messa” sul canale Nuvola Tv che trasmetterà i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) E’, comune dell’isola d’Ischia, dove oggi si terranno i funerali di dondella chiesa di Santa Maria del Carmine risultato positivo al-1 e morto ieri nell’ospedale Rizzoli di Ischia. Lo annuncia il sindaco di, Rosario Caruso, che ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali dalle ore 14. Il rito verrà celebrato nella piazza dialle ore 15 e l’accesso sarà consentito a 30 persone, senza la possibilità, per la normativa anti, di seguire la funzione in piedi. A tal proposito il sindaco invita “tutta la comunità a seguire la diretta della messa” sul canale Nuvola Tv che trasmetterà i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lutto Covid, lutto per Saronno si è spento l'ingegner Giorgio Zuliani ilSaronno Gli infermieri morti, quelli in prima linea: “I miei colleghi piangono”

Gli infermieri, come chi è in prima linea, stanno pagando un prezzo crudele alla pandemia. I contagi secondo il sindacato.

Covid, quanti medici sono morti in Italia: il report clamoroso

ROMA - Sono 201 i medici morti in Italia dall'inizio della pandemia di Coronavirus. 22 sono stati vittima della seconda ondata, a partire dal primo ottobre. È quanto è emerso dal report della Fnomceo, ...

