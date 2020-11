Covid, Bertolaso lancia l’allarme: “Terza ondata tra febbraio e marzo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid, l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha lanciato l’allarme: prevista una terza ondata tra febbraio e marzo Continua a preoccupare il Covid in tutta Italia. Il nuovo Dpcm emanato dal governo più di due settimane fa ha diviso il territorio in tre aree diverse, in base al livello di criticità del virus. I L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020), l’ex capo della Protezione civile Guidohato: prevista una terzatrae marzo Continua a preoccupare ilin tutta Italia. Il nuovo Dpcm emanato dal governo più di due settimane fa ha diviso il territorio in tre aree diverse, in base al livello di criticità del virus. I L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : #COVID19: sul Fatto di domani vi racconteremo come Guido #Bertolaso sta lavorando in Umbria, depotenziando gli ospe… - fattoquotidiano : Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva a Perugia e nel giro di due… - matteosalvinimi : #Salvini: Tra i farmaci per favorire la prognosi dei malati di Covid c’è anche l’idrossiclorochina, viene usata in… - Helliot_Spencer : #Bertolaso :' 'Tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata Covid e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti be… - lerribaldo : Bravo Bertolaso,magari spiegalo a Slavini&Meloni che non inizino a frignare x la terza volta in un anno che il gove… -