Coronavirus: fonti governo, ipotesi scostamento più alto, tra 7 e 10 mld (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, potrebbe essere più alto lo scostamento che approderà domani sul tavolo del Cdm. Nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Gualtieri e i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza si è fatta spazio anche l'ipotesi di uno scostamento più alto rispetto a quello previsto sino ad oggi, ovvero "tra i 7 e i 10 miliardi", rivelano le stesse fonti. Domani prima del Consiglio dei ministri, che a questo punto potrebbe slittare di diverse ore, si faranno i conti, tenendo in debita considerazione anche la sospensione dei contributi e delle tasse nel mese di dicembre. La riunione con il ministro Gualtieri e i responsabili ...

