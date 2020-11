Coronavirus: Conte, ‘Italia non è in ritardo su Recovery fund, è fake news’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Oggi è stata pubblicata una fake news a grandi lettere su un quotidiano: che l’Italia sarebbe in ritardo sul Recovery Plan. Bene, è una fake news, è stata inventata di sana pianta. Abbiamo presentato le linee guida che sono state condivise con un passaggio parlamentare: lavoriamo settimanalmente con la Commissione. Stiamo lavorando per definire la struttura normativa che ci consentirà che il piano possa ricevere un’attuazione rapida, ieri siamo stati impegnati in riunioni fino alle 11 di sera proprio su questo”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea annuale ell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Oggi è stata pubblicata unanews a grandi lettere su un quotidiano: che l’Italia sarebbe insulPlan. Bene, è unanews, è stata inventata di sana pianta. Abbiamo presentato le linee guida che sono state condivise con un passaggio parlamentare: lavoriamo settimanalmente con la Commissione. Stiamo lavorando per definire la struttura normativa che ci consentirà che il piano possa ricevere un’attuazione rapida, ieri siamo stati impegnati in riunioni fino alle 11 di sera proprio su questo”. Così il premier Giuseppe, intervenendo all’assemblea annuale ell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

