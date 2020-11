Chi è l' ex investigatore della Guardia di Finanza in pole

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il possibile nuovo commissario in Calabria potrebbe essere Federico D'Andrea ex ufficialee ora manager. Federico D’Andrea, ecco il possibile nuovo commissario in Calabria su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Chi investigatore

Il Manifesto

Chi dal consiglio comunale milanese ha avuto a che fare con lui lo descrive come persona «rigorosa, un investigatore vero più che un manager». Dovesse finire a fare il commissario «potrebbe essere la ...Per chi preferisse vedere un film ... Uscito da una clinica per disintossicarsi, il brillante investigatore Sherlock Holmes collabora con la polizia di New York, affiancato dall’ex chirurgo Joan ...