Camavinga non si nasconde: “Io al Real Madrid? I grandi club mi fanno sognare…” (Di giovedì 19 novembre 2020) 18 anni e un futuro assolutamente stellare, anzi, forse Galactico. Non è certo un segreto che Eduardo Camavinga, stellina del Rennes e della Nazionale francese, piaccia, e tanto, al Real Madrid. Ma non solo. Ci sarebbero anche Juventus e Psg molto interessate a lui che, come riporta AS, non fa nulla per nascondere la propria gioia per queste manifestazioni di interesse nei suoi confronti.Camavinga: "Le big d'Europa mi fanno sognare"caption id="attachment 1053029" align="alignnone" width="555" Camavinga (Instagram Camavinga)/captionCome scrive il quotidiano spagnolo, Camavinga ha fatto il punto sulla sua situazione al Rennes senza nascondere il piacere di essere accostato a grandi club: ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) 18 anni e un futuro assolutamente stellare, anzi, forse Galactico. Non è certo un segreto che Eduardo, stellina del Rennes e della Nazionale francese, piaccia, e tanto, al. Ma non solo. Ci sarebbero anche Juventus e Psg molto interessate a lui che, come riporta AS, non fa nulla perre la propria gioia per queste manifestazioni di interesse nei suoi confronti.: "Le big d'Europa misognare"caption id="attachment 1053029" align="alignnone" width="555"(Instagram)/captionCome scrive il quotidiano spagnolo,ha fatto il punto sulla sua situazione al Rennes senzare il piacere di essere accostato a: ...

