Traffico Roma del 18-11-2020 ore 18 | 00

(Di mercoledì 18 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi su via Flaminia Vecchia sempre possibili rallentamenti per un incidente avvenuto all’altezza di via Raffaele Cappelli sempre sulla Flaminia al di fuori del raccordo rallentamenti perintenso nel tratto compreso tra il cimitero Flaminio e via Cornalba verso Sacrofano disagi per lavori in corso invece sulla via Salaria ilè deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile Ci sono code a partire dalla tangenziale est Verso il raccordo il termine dei lavori è previsto per il prossimo 27 novembre su via del Foro Italico soliti incolonnamenti a tratti perintenso da Corso Francia la Salaria verso San Giovanni ma anche dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico zona di Colle Prenestino ...