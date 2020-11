Spezia, Pobega: «Voglio tornare al Milan. Che strano il gol a Buffon» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tommaso Pobega è senza dubbio uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione: gol alla Juve ed exploit con l’Italia Under 21 Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, parla dei suoi primi mesi in Serie A con un obiettivo: tornare al Milan. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. IL TIFO – «Da bambino ero juventino. Nel 2012 Cagliari-Juve fu giocata a Trieste e io ero uno dei raccattapalle: quella sera la Juve di Conte vinse lo scudetto. Poi ho fatto il raccattapalle anche a San Siro. Sono passato al Milan a 14 anni. L’ho vissuta come una bellissima esperienza, ma è stata dura: a Trieste ero la stellina, all’inizio al Milan giocavo poco. Il secondo convitto era attaccato allo stadio: dalla finestra vedevo San Siro. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tommasoè senza dubbio uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione: gol alla Juve ed exploit con l’Italia Under 21 Tommaso, centrocampista dello, parla dei suoi primi mesi in Serie A con un obiettivo:al. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. IL TIFO – «Da bambino ero juventino. Nel 2012 Cagliari-Juve fu giocata a Trieste e io ero uno dei raccattapalle: quella sera la Juve di Conte vinse lo scudetto. Poi ho fatto il raccattapalle anche a San Siro. Sono passato ala 14 anni. L’ho vissuta come una bellissima esperienza, ma è stata dura: a Trieste ero la stellina, all’inizio algiocavo poco. Il secondo convitto era attaccato allo stadio: dalla finestra vedevo San Siro. ...

