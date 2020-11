Ragusa, il neonato abbandonato in un cassonetto ha trovato una famiglia (Di giovedì 19 novembre 2020) A ‘Pomeriggio 5’ i medici del nosocomio siciliano hanno fatto sapere che il piccolo Vittorio Fortunato, ritrovato in un cassonetto, presto verrà adottato. Il 4 novembre era stato trovato in un cassonetto a Ragusa, esattamente in via Saragat, un neonato. Il piccolo era ancora sporco di sangue e aveva il cordone ombelicale attaccato. Il passante, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020) A ‘Pomeriggio 5’ i medici del nosocomio siciliano hanno fatto sapere che il piccolo Vittorio Fortunato, riin un, presto verrà adottato. Il 4 novembre era statoin un, esattamente in via Saragat, un. Il piccolo era ancora sporco di sangue e aveva il cordone ombelicale attaccato. Il passante, L'articolo proviene da YesLife.it.

