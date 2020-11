Perché Regno Unito e Unione europea continueranno a scontrarsi anche dopo la Brexit (Di mercoledì 18 novembre 2020) anche se Regno Unito e Unione europea trovassero un’intesa commerciale post Brexit all’ultimo minuto, quel lieto fine non sarà l’epilogo delle tensioni fra i due blocchi. Sarà al massimo un finale di stagione. Una tregua. Quattro anni di burrasche diplomatiche sono il preludio di un futuro ancora tutto da scrivere: disallineata dagli standard comunitari, come si muoverà Londra? E quali saranno le contromosse di Bruxelles? La Brexit ha conseguenze di lungo periodo, è presto per misurarne l’onda d’urto. I prossimi anni saranno il battesimo del fuoco di una Global Britain spacciata dai Brexiteers come una corazzata, ma che ha già cominciato a imbarcare acqua. Ne è convinto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 novembre 2020)setrovassero un’intesa commerciale postall’ultimo minuto, quel lieto fine non sarà l’epilogo delle tensioni fra i due blocchi. Sarà al massimo un finale di stagione. Una tregua. Quattro anni di burrasche diplomatiche sono il preludio di un futuro ancora tutto da scrivere: disallineata dagli standard comunitari, come si muoverà Londra? E quali saranno le contromosse di Bruxelles? Laha conseguenze di lungo periodo, è presto per misurarne l’onda d’urto. I prossimi anni saranno il battesimo del fuoco di una Global Britain spacciata daieers come una corazzata, ma che ha già cominciato a imbarcare acqua. Ne è convinto ...

