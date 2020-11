“Mi ha chiesto di risposarlo”: ecco cosa pensa Flavio Briatore delle parole di Elisabetta Gregoraci (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Mi è scappato ma è una cosa bella“. Così Elisabetta Gregoraci ha commentato la confessione che ha fatto dentro la Casa del Grande Fratello quando ha detto che, dopo aver trascorso il lockdown insieme, Briatore le avrebbe chiesto di risposarlo: “Io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante”. ecco però che nel numero di Chi in edicola questa settimana e precisamente nella rubrica “Chicche di gossip” c’è il manager a dire la sua. Si legge: “Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Mi è scappato ma è unabella“. Cosìha commentato la confessione che ha fatto dentro la Casa del Grande Fratello quando ha detto che, dopo aver trascorso il lockdown insieme,le avrebbedi risposarlo: “Io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante”.però che nel numero di Chi in edicola questa settimana e precisamente nella rubrica “Chicche di gossip” c’è il manager a dire la sua. Si legge: “Nella Casa del GF Vipha dichiarato chesarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe ...

CremoniniCesare : La redazione di @VanityFairIt mi ha chiesto di dirigere il nuovo numero che uscirà mercoledì 18 Novembre. “VIVERE”,… - FiorellaMannoia : Questi uomini non si piegano, a nessuno e li svergognano. Gino Strada: “Governo mi ha chiesto impegno in Calabria,… - alecattelan : Le mie figlie pazze di Blind. Mi hanno chiesto se è gentile? Sì è gentile. Ma sono soprattutto felice della domanda. #XFactor2020 - NiKRO76 : RT @Val3ntjn4: Mi hanno chiesto di esporre per un pò i miei “imbratti”, non pensavo potessero piacere, ho sempre “imbrattato” per esprimere… - Nonha_stata : @DiReddito @Lafabj @M49liberorso @assurdistan @salvinimi @VujaBoskov @RobertDeNiroUS @danoris2110 @pasquino2000… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi chiesto Cisco annuncia 500 borse di studio per i futuri esperti di cybersecurity Fortune Italia