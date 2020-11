Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Nestore Morosini, vittima del Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il giornalista Nestore Morosini, firma di diverse testate tra cui Il Corriere della Sera, anima del giornalismo sportivo, è venuto a mancare all’età di 83 anni. Qualche tempo fa, ha contratto il Covid e le sue condizioni di salute sono peggiorate in poco tempo. E’ stata la voce della Formula 1 e del calcio, amato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il giornalista, firma di diverse testate tra cui Il Corriere della Sera, anima delsportivo, è venuto a mancare all’età di 83 anni. Qualche tempo fa, ha contratto ile le sue condizioni di salute sono peggiorate in poco tempo. E’ stata la voce della Formula 1 e del calcio, amato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

JrgenNaeve : ??#RIP - Lutto nel mondo della musica : addio al “segreto” di Michael Jackson - PicoPaperopoli : ?? #18Novembre 2003 – Lutto nazionale in Italia, nel giorno dei funerali di stato dei 19 italiani morti in un attent… - Arturanarchici : @26julymovement Io dopo un lutto nel 2007 non sono più riuscita a far scorrere più lacrime dal viso. Ci sono stati… - pantana21 : Lutto nel giornalismo. È uscito un altro articolo di #Libero. - MargMasc9 : RT @AndreaMarano11: A.N.P.I. @Anpinazionale Un lutto dolorosissimo per l'ANPI, per l'Italia. Nel giro di un giorno abbiamo perso tre parti… -