Il 3-0 a tavolino contro la Norvegia è la dichiarazione di guerra dell'Uefa ai governi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Se la discussa sentenza del caso Juventus-Napoli aveva causato delle crepe nel rapporto tra giustizia sportiva e legge statale, rimaste tali grazie alla componente dolosa sancita dai provvedimenti giudiziari, l'Uefa apre una vera e propria breccia assegnando la vittoria per 3-0 alla Romania contro la Norvegia. La selezione scandinava, infatti, non si è presentata alla sfida in seguito ad una disposizione del ministero della salute locale. Tutto comincia il 13 novembre, due giorni prima della partita, quando viene riscontrato un caso di positività nella Norvegia, nella persona di Omar Elabdellaoui. Alla tv pubblica NRK il ministro della salute norvegese Ben Hoeie aveva minacciato la federcalcio in caso di partenza. Cosa che legalmente, in assenza di un provvedimento, sarebbe stato possibile come si evince dalle parole di Hoeie.

