Gossip News | Pago va a Sanremo | Carlotta e Nello di Temptation Island si sposano

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dipronto per, disi, di Melissa Satta ha avuto il Covid-19 e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Dopo la brillante prestazione a Tale e Quale Show, sembra proprio checalcherà il palco dell’Ariston. Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sgancia la bomba sulla partecipazione di Pacifico Settembre alla prossima edizione di; si attende la conferma da parte del timoniere, Amadeus.: Fiori d’arancio per due concorrenti di...