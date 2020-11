Gli anestesisti in Puglia: “Presto costretti a scegliere chi intubare” (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Puglia sta per diventare zona rossa? Michele Emiliano, chiede che sia il governo a occuparsene. Ma intanto aumenta la pressione sugli ospedali, dove il numero degli ospedalizzati è lievitato a 1.497. La risposta della Regione è nella creazione di un nuovo ospedale Covid, quello di Putignano che è stato riconvertito e sono stati attivati i primi 31 posti letto, in attesa che sia pronto l’ospedale da campo a Barletta dove sono iniziati i lavori di allestimento. Gli anestesisti in Puglia: “Presto costretti a scegliere chi intubare” Anche nelle terapie intensive iniziano a scarseggiare i posti, sono 182 i pazienti gravi: restano liberi 81 letti di quelli riservati al coronavirus. La curva epidemiologica non concede segnali di tregua, anche oggi su 6.228 tamponi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lasta per diventare zona rossa? Michele Emiliano, chiede che sia il governo a occuparsene. Ma intanto aumenta la pressione sugli ospedali, dove il numero degli ospedalizzati è lievitato a 1.497. La risposta della Regione è nella creazione di un nuovo ospedale Covid, quello di Putignano che è stato riconvertito e sono stati attivati i primi 31 posti letto, in attesa che sia pronto l’ospedale da campo a Barletta dove sono iniziati i lavori di allestimento. Gliin: “Prestochi intubare” Anche nelle terapie intensive iniziano a scarseggiare i posti, sono 182 i pazienti gravi: restano liberi 81 letti di quelli riservati al coronavirus. La curva epidemiologica non concede segnali di tregua, anche oggi su 6.228 tamponi ...

repubblica : 'Situazione fuori controllo', dopo i medici anche gli anestesisti vogliono il lockdown [aggiornamento delle 12:49] - Mauro73432329 : - pietro30199674 : RT @Libero_official: #coronavirus, gli anestesisti smentiscono #Arcuri: 'Nelle terapie intensive 7mila posti, non 11mila. Soglia di allarme… - Revekti : @NicolaPorro @amata_andrea Ma come, allora Zangrillo ha torto quando dice che non bisogna avere timore? Gli anestes… - ariolele : RT @Libero_official: #coronavirus, gli anestesisti smentiscono #Arcuri: 'Nelle terapie intensive 7mila posti, non 11mila. Soglia di allarme… -