Covid, Boccia: "Lockdown come a marzo improponibile" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un lockdown nazionale come quello visto a marzo in Italia "oggi non è più riproponibile". Lo ha confermato in audizione alla Camera il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Il quale ha elencato anche i motivi per cui una nuova chiusura generalizzata non è pensabile attualmente: "A marzo-aprile non c'era nulla: non c'erano le mascherine, i ventilatori per adeguare le terapie intensive, nulla nel mondo". Boccia ha poi spiegato che i parametri utilizzati per classificare le Regioni italiane "sono gli stessi su cui la cabina di regia ha lavorato da maggio a oggi e continuerà a farlo. Sono indicatori a garanzia della tutela della salute di tutti noi, sono oggettivi. Ieri c'è stata una richiesta comprensibile per un confronto su questi indicatori, ma il confronto avviene ogni settimana.

