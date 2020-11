Capello al Corsport | «Napoli-Milan è una “sfida scudetto”»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Fabioparla della prossima sfida traal Corriere dello Sport, definendola una “sfida scudetto”, dal momento che le incertezze legate alla pandemia hanno reso imprevedibile ogni evoluzione di questo campionato «Un campionato nell’incertezza, dopo i nove anni di dominio incontrastato della Juventus, può far bene, può riaccendere passioni ed emozioni che la superiorità dei bianconeri aveva un pochino soffocato» Sarà una sfida interessante e di sicuro bella quella di domenica sera tra due formazioni che sembrano rinate e i meriti sono sicuramente anche di Pioli e Gattuso.ha elogiato il tecnico azzurro «Lo ha risollevato, gli ha trasmesso uno spirito che pretende si noti in ogni sua prestazione. Però ha anche altro: un ...

napolista : #Capello al Corsport: «#NapoliMilan è una 'sfida scudetto'» - ilNapolista -

Corriere dello Sport

Il Napoli ha ritrovato grinta e carattere con Gattuso, ma anche grandi campioni come il suo capitano Lorenzo Insigne «Sta crescendo in maniera visibile» ...