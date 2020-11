Calciomercato Juventus | svolta Khedira | addio ad un passo

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La questione legata al futuro di Samitiene banco dal termine della scorsa stagione. L’idea nell’ultima sessione dida parte dellaera di cederlo e magari effettuare una minima plusvalenza, visto il suo acquisto a parametro zero. Saltata tale ipotesi, Paratici ha premuto particolarmente per la rescissione del contratto, formula accettata anche da Higuain e Matuidi. Nulla da fare, invece, per il centrocampista tedesco che ha continuato ad allenarsi agli ordini di Pirlo sebbene lo stesso tecnico lo avesse già escluso dal progetto. Tuttavia, qualcosa si è mosso in questi giorni: cosa è cambiato ora, alla viglia delinvernale? LEGGI ANCHE:, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: ...