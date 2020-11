Azzolina: “Non decido io su chiusure”. E torna sui banchi a rotelle: “Faccio errori come tutti, sono una persona” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Questa seconda ondata è stata molto pesante. Stiamo lavorando perché non ci siano ulteriori chiusure, ma nel nostro Paese il ministro non può decidere sull’apertura o chiusura della scuola. Io posso solo alzare il telefono e provare a parlare con le altre istituzioni”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta in diretta a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Questa seconda ondata è stata molto pesante. Stiamo lavorando perché non ci siano ulteriori chiusure, ma nel nostro Paese il ministro non può decidere sull’apertura o chiusura della scuola. Io posso solo alzare il telefono e provare a parlare con le altre istituzioni”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta in diretta a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5.

