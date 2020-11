Amore: "La Sicilia è pronta per il padel in Serie A" (Di mercoledì 18 novembre 2020) CATANIA - Antonio Amore , ex tennista professionista, ha scoperto il padel grazie agli Internazionali di tennis che si tengono ogni anno al Foro Italico di Roma e dove vengono montati dei campi per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CATANIA - Antonio, ex tennista professionista, ha scoperto ilgrazie agli Internazionali di tennis che si tengono ogni anno al Foro Italico di Roma e dove vengono montati dei campi per ...

La Bellina di Erice è uno strano fantasma che diventa reale e si può incontrare anche in paese, sotto forma di un animale insospettabile.

Le parole del fondatore del Mas Center di Catania, il circolo più grande del Sud Italia, che da quest'anno approda nella massima serie italiana con la Pharmawell ...

