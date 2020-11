Altra vittoria per l’Under 21, Svezia travolta 4-1 (Di mercoledì 18 novembre 2020) PISA (ITALPRESS) – l’Under 21 chiude al meglio il proprio girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria battendo per 4-1 la Svezia all “Arena Garibaldi” di Pisa. Decisive le reti di Maleh nel primo tempo e la doppietta di Raspadori e il gol di Scamacca nella ripresa, con il gol scandinavo messo a segno di Karlsson che ha illuso gli ospiti. Davanti ad una squadra che aveva l’obbligo di vincere per sperare ancora in un posto all’Europeo, gli azzurrini, seppur con una formazione rinnovata per nove undicesimi rispetto al successo di tre giorni fa contro il Lussemburgo, hanno disputato una gara con molte luci. Maleh in particolare, classe ’98 di cittadinanza marocchina, si è messo in mostra ed è stato autore, con un bellissimo sinistro al 27?, dell’apertura delle marcature. La volontà di Paolo Nicolato era quello di verificare i vari giocatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) PISA (ITALPRESS) –21 chiude al meglio il proprio girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria battendo per 4-1 laall “Arena Garibaldi” di Pisa. Decisive le reti di Maleh nel primo tempo e la doppietta di Raspadori e il gol di Scamacca nella ripresa, con il gol scandinavo messo a segno di Karlsson che ha illuso gli ospiti. Davanti ad una squadra che aveva l’obbligo di vincere per sperare ancora in un posto all’Europeo, gli azzurrini, seppur con una formazione rinnovata per nove undicesimi rispetto al successo di tre giorni fa contro il Lussemburgo, hanno disputato una gara con molte luci. Maleh in particolare, classe ’98 di cittadinanza marocchina, si è messo in mostra ed è stato autore, con un bellissimo sinistro al 27?, dell’apertura delle marcature. La volontà di Paolo Nicolato era quello di verificare i vari giocatori ...

ClaMarchisio8 : Altra vittoria per i nostri #Azzurri Ventesimo risultato utile consecutivo per la squadra di @robymancio ?? Terza v… - CorriereCitta : Altra vittoria per l’Under 21, Svezia travolta 4-1 - Italpress : Altra vittoria per l’Under 21, Svezia travolta 4-1 - Gianniandrea : @BellocchiMaria @GabrieleCapa11 @Ruffino_Lorenzo No, invece bisogna chiudere ancora di più, anche per evitare gli e… - Cristopher_2015 : Altra vittoria del #Palermo ! #SerieC #PalermoPotenza 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Altra vittoria Giannotti è ancora un iron man Un’altra vittoria nel master 40 LA NAZIONE Infermiere morto a Vittoria, il Nursind: “Ha dato la vita per aiutare gli altri”

Lo afferma la segreteria Nursind di Ragusa che si unisce al dolore della famiglia e piange “il collega, l’amico, l’uomo che ha scelto di mettere la propria professionalità e il proprio impegno a dispo ...

LIVE BCL - Happy Casa Brindisi di scena a Burgos: la diretta testuale / 3Q 28'

I Burgales - si legge sul loro sito - cercheranno la vittoria in una partita difficile contro una delle ... 2Q - Zanelli inaugura il secondo periodo, tripla di Renfroe dall'altra parte. Con Sakho, ...

Lo afferma la segreteria Nursind di Ragusa che si unisce al dolore della famiglia e piange “il collega, l’amico, l’uomo che ha scelto di mettere la propria professionalità e il proprio impegno a dispo ...I Burgales - si legge sul loro sito - cercheranno la vittoria in una partita difficile contro una delle ... 2Q - Zanelli inaugura il secondo periodo, tripla di Renfroe dall'altra parte. Con Sakho, ...