Almanacco del 18-11-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)del giorno mercoledì 18 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda amici cari amici belli San Romano martire Il nome Romano viene dal latino romanos Che significa originario di Roma sono nati oggi Amanda Lear Anna Marchesini Owen Wilson e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi in particolare vogliamo fare gli auguri a Lorenzo Tantissimi auguri Lorenzo l’augurio di una meravigliosa giornata a te e a tutti coloro che sono in ascolto che compiono gli anni insieme con te andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 18 novembre del 1307 secondo la leggenda Guglielmo Tell eroe nazionale svizzero colpisce con una freccia alla melasul capo da suo figlio 18 novembre 1626 viene consacrato la Basilica di San Pietro in Vaticano i lavori di costruzione che durarono ben 120 anni Coinvolgere più grandi nomi del ...