Una task force e un commissario per il Recovery Plan (Di martedì 17 novembre 2020) Saranno una task force e una sorta di commissario ad hoc presso la Ragioneria dello Stato a presiedere l'attuazione del Recovery Plan con i fondi europei. È quanto prevede un articolo del disegno di legge di bilancio, approvato ieri dal governo. Una decisione che sembra rispondere alla richiesta di Bruxelles di una cabina di regia. Dal 1 gennaio 2021 verrà costruita «presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» del ministero dell'Economia «un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del Pnrr», il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La stessa norma prevede la creazione di «un posto di ...

