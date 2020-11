Somalia, kamikaze si fa esplodere in un ristorante: 5 vittime (Di martedì 17 novembre 2020) Somalia, tragedia terribile nella capitale: un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorando uccidendo ben cinque persone e ferendone tante altre. Alcune sono in gravi condizioni. Tra le vittime anche due poliziotti. Attentato terroristico in Somalia: un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorante uccidendo cinque persone. La tragedia è avvenuta precisamente a … L'articolo Somalia, kamikaze si fa esplodere in un ristorante: 5 vittime proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020), tragedia terribile nella capitale: unsi è fattoin un ristorando uccidendo ben cinque persone e ferendone tante altre. Alcune sono in gravi condizioni. Tra le vittime anche due poliziotti. Attentato terroristico in: unsi è fattoin unuccidendo cinque persone. La tragedia è avvenuta precisamente a … L'articolosi fain un: 5 vittime proviene da Inews.it.

