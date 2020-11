“Sarebbe moralmente inaccettabile se riaprissimo tutto a Natale”: Crisanti perentorio ad Agorà (Di martedì 17 novembre 2020) moralmente inaccettabile: è così che il professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’università di Padova, ha definito l’ipotesi di riaprire tutto a Natale. “Sarebbe moralmente inaccettabile se riaprissimo tutto a Natale, per fare tutto il casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare dall’inizio”: ha dichiarato ad Agorà Crisanti. Crisanti ha quindi aggiunto, circa … L'articolo “Sarebbe moralmente inaccettabile se riaprissimo tutto a Natale”: Crisanti perentorio ad Agorà ... Leggi su newnotizie (Di martedì 17 novembre 2020): è così che il professor Andrea, direttore di microbiologia e virologia all’università di Padova, ha definito l’ipotesi di riaprirea Natale. “Sarebbesea Natale, per fareil casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare dall’inizio”: ha dichiarato ad Agoràha quindi aggiunto, circa … L'articolo “Sarebbesea Natale”:ad Agorà ...

