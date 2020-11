Pioli e Murelli positivi al Coronavirus, chi andrà in panchina contro il Napoli? (Di martedì 17 novembre 2020) panchina Milan: Pioli e Murelli sono risultati positivi al Coronavirus: ecco chi dovrebbe sostituire i due in panchina il Napoli Dopo Stefano Pioli, risultato positivo sabato, anche Giacomo Murelli è stato ufficialmente posto in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus. In vista della partita contro il Napoli del prossimo 22 novembre, sarà lo staff tecnico negativo a guidare gli allenamenti ma chi siederà in panchina? Secondo le informazioni che giungono da Milanello sono due i nomi papabili nel restante staff ancora negativo di Stefano Pioli: Davide Lucarelli, abilitato ad allenare, o ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020)Milan:sono risultatial: ecco chi dovrebbe sostituire i due inilDopo Stefano, risultato positivo sabato, anche Giacomoè stato ufficialmente posto in isolamento dopo aver contratto il. In vista della partitaildel prossimo 22 novembre, sarà lo staff tecnico negativo a guidare gli allenamenti ma chi siederà in? Secondo le informazioni che giungono da Milanello sono due i nomi papabili nel restante staff ancora negativo di Stefano: Davide Lucarelli, abilitato ad allenare, o ...

AntoVitiello : #Milan comunica che Giacomo #Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli,… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Anche il vice di Pioli, Murelli, è risultato positivo al Coronavirus - DiMarzio : #Milan, positivo al #COVID19 anche il vice di #Pioli - FcInterNewsit : Covid-19, dopo Pioli positivo anche il vice Murelli - modaiola_marty : RT @ChiamarsiBomber: Anche Giacomo #Murelli, vice di #Pioli, è positivo al Coronavirus e non potrà andare in panchina contro il Napoli. Nel… -