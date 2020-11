Parlamento: nasce la componente Più Europa-Azione (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Nascono in Parlamento Gruppi comuni tra Più Europa e Azione. Lo annunciano i senatori Emma Bonino e Matteo Richetti e i deputati Enrico Costa, Riccardo Magi e Nunzio Angiola. “Azione e Più Europa -spiegano- sono accomunate dall'aver scelto l'opposizione intransigente al governo Conte bis, muovendo da posizioni europeiste e liberaldemocratiche antitetiche a quelle di Lega e Fdi”. “Oggi scegliamo di unire le nostre rispettive rappresentanze parlamentari in una unica componente nel Gruppo Misto di Senato (+Europa/Azione) e Camera (Azione/+Europa/Radicali Italiani) perché al di là dei numeri parlamentari intendiamo rafforzare la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Nascono inGruppi comuni tra Più. Lo annunciano i senatori Emma Bonino e Matteo Richetti e i deputati Enrico Costa, Riccardo Magi e Nunzio Angiola. “e Più-spiegano- sono accomunate dall'aver scelto l'opposizione intransigente al governo Conte bis, muovendo da posizioni europeiste e liberaldemocratiche antitetiche a quelle di Lega e Fdi”. “Oggi scegliamo di unire le nostre rispettive rappresentanze parlamentari in una unicanel Gruppo Misto di Senato (+) e Camera (/+/Radicali Italiani) perché al di là dei numeri parlamentari intendiamo rafforzare la nostra ...

