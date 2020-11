Kitikaka – In memoria di Gianfranco Civolani e di come il “Civ” sia diventato un mito della Bologna col cuore rossoblu (Di martedì 17 novembre 2020) “Biscottooone”. Morto un Civ non se ne farà mai un altro. Gianfranco Civolani, giornalista sportivo bolognese, archivio umano delle gesta felsinee da Raffaele Sansone a Marco Di Vaio, ci ha lasciato poco più di un anno fa. Kitikaka ricorda felice, porge i suoi omaggi ed eterna riconoscenza, a chi ha fatto della propria burbera timidezza un personaggio tv indimenticabile. Tra le urla sparate a mille dei contenitori calcistici 24/7 il Civ, abbreviazione che sapeva di brindisi euforico e pregiata bottiglia da gustare, non avrebbe mai potuto sostare oltre il minuto e mezzo. Figuriamoci ad un qualunque “processo” biscardiano. Alla prima interruzione immotivata avrebbe mandato tutti a quel paese. Meglio l’affetto sincero, vicino, affettuoso della propria amata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Biscottooone”. Morto un Civ non se ne farà mai un altro., giornalista sportivo bolognese, archivio umano delle gesta felsinee da Raffaele Sansone a Marco Di Vaio, ci ha lasciato poco più di un anno fa.ricorda felice, porge i suoi omaggi ed eterna riconoscenza, a chi ha fattopropria burbera timidezza un personaggio tv indimenticabile. Tra le urla sparate a mille dei contenitori calcistici 24/7 il Civ, abbreviazione che sapeva di brindisi euforico e pregiata bottiglia da gustare, non avrebbe mai potuto sostare oltre il minuto e mezzo. Figuriamoci ad un qualunque “processo” biscardiano. Alla prima interruzione immotivata avrebbe mandato tutti a quel paese. Meglio l’affetto sincero, vicino, affettuosopropria amata ...

